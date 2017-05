VIDEO Roeselarenaar Jaimie Deblieck is nieuwe Mister Gay Belgium

Zaterdagavond werd de 18-jarige student tuinbouw Jaimie Deblieck uit Roeselare in Theater Elckerlyc in Antwerpen tot Mister Gay Belgium 2017 verkozen. Jaimie was de enige West-Vlaming die was geselecteerd voor deze finale.