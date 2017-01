VIDEO Racisme-rel rond Miss België: in 'De Ideale Wereld' reageert het slachtoffer

Maandag hadden 'journalisten' uitgevogeld dat de kersverse Miss België Romanie Schotte ergens vorig jaar met een 'lachend kakske' (een emoji en eigenlijk een Japans gelukssymbool) had gereageerd op een Instagramfoto waar een grappig kijkende zwarte man op te zien was. Meteen mocht Romanie officieel reageren dat ze 'zeker geen raciste' was. Desondanks opende Unia een officieel racisme-dossier over de zaak.

Ook De Ideale Wereld kwam dinsdagavond nog terug op de feiten en liet 'het slachtoffer' reageren. In dit geval de emoji zelf dus...