VIDEO Ook Koen Crucke heeft nu zijn eigen ster op de Walk of Fame in Plopsaland De Panne

Koen Crucke viert dit jaar zijn vijftigjarige carrière. Bovenal verwierf Koen eeuwige roem bij de Vlaamse kinderen door zijn rol van 'zingende kapper' Alberto in het kinderprogramma Samson & Gert. Het is in die rol dat hij de komende kerstvakantie zal schitteren in het Plopsa Theater en vervolgens het Ethias Theater. "Wat een eer om mijn eigen ster te hebben", reageert Koen Crucke opgetogen. "Ik sta alvast te popelen om de komende weken weer op het podium te staan!"