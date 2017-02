VIDEO Nieuwe single Blitz brengt stress bij kinderen onder de aandacht

"1 op 3 kinderen heeft last van stress. Het is vooral de combinatie school en buitenschoolse activiteiten die soms te zwaar worden" aldus Pieter-Jan. "Wij deden een rondvraag bij 100 ouders van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Daarin gaven 72% van de ouders toe dat hun kinderen last hebben van stress. Voor onze nieuwe single haalden we inspiratie uit dit gegeven. Daarom is onze nieuwe single 'Chill Relax' een boodschap om even te relaxen en het wat chill aan te doen. Bij deze single hoort ook een videoclip die gedraaid werd op vier drukke werksituaties: een industrieterrein, autogarage, kantoor en school."

(RRZ)