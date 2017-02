VIDEO Minister Hilde Crevits laat zich verleiden én kussen

"Dimitri Leue, Sven De Leijer en Jelle De Beule strijden om een kus van Hilde Crevits, slechts gewapend met hun allermooiste woorden", zo klonk de omschrijving van de uitzending deze week. Geen woord van gelogen, want de drie gingen voluit voor hun kansen op een ministrieel besluit in hun voordeel. Jelle De Beule gooide al zijn humor in de strijd en had het onder andere over het feit dat hij bijzonder gecharmeerd was door haar 'tripartite'... Mét succes, want hij veroverde het hart van de minister.