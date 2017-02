VIDEO Makers tekenfilm zetten crowdfunding op om 'The Ape Man' af te werken

De film 'The Ape Man' is een productie van de Gentse studio Animal Tank, opgericht door Brecht Van Elslande (met roots in Waregem) en Bert Lesaffer (uit Pittem afkomstig). Naast enkele live action projecten, ondersteunt de studio ook jonge talenten in de animatie. De film 'The Ape Man' is een korte film van ongeveer 10 minuten bedacht door Pieter Vandenabeele, een Gentenaar met roots in Beselare. De film vertelt een verhaal van een eenzaam dik mannetje met een obsessie voor Tarzan, dat in een flatgebouw woont. Als hij op een dag ruzie hort bij zijn buurvrouw, komt de aapmens in het hoofdpersonage naar boven om haar te redden...

Er is al veel gebeurd voor de film, maar om het pareltje helemààl af te werken, ontbrak het de makers nog aan de nodige fondsen. Daarom werd een crowdfunding opgezet, met de bedoeling extra centen bijeen te krijgen. De gulle gevers krijgen daar bovendien iets voor terug, gaande van postkaartjes, unieke gesigneerde stills of tickets voor een avant-première, tot eervolle vermeldingen en gastrollen in de film zelf. Dit alles uiteraard afhankelijk van de omvang van de bijdrage.

De crowdfunding loopt nog héél even. Wie graag een mooi brokje cultuur een duwtje in de rug wil geven, kan dat nog via onderstaande link.

(FV)

>> De film steunen? Dat kan hier.