VIDEO Liesa Naert wordt vaste gast in De Ideale Wereld

Op dinsdag 10 januari gaat het nieuwe seizoen van 'De Ideale Wereld' van start op Canvas. Dat meldt de VRT. Het programma kijkt met een satirische blik naar de actualiteit van de dag. Nieuw is dat presenator Otto-Jan Ham zeven 'sidekicks' of vaste gasten naast zich krijgt. De meeste namen werken al langer mee aan het programma, zoals Jelle de Beule, Sven de Leijer en Jan Jaap van der Wal. Ook Liesa Naert, die afkomstig is uit Brugge en meespeelt in onder meer 'Eigen Kweek', wordt een vaste gast. Daarnaast keert Jonas Geirnaert naar het oude nest terug. Hij brengt dj Faisal Chatar en hoogleraar Jean Paul Van Bendegem met zich mee. De zeven duiken afwisselend in de studio op.

In een parodie op 'The sound of music' stellen de makers van 'De Ideale Wereld' de zeven namen met zang en dans aan de kijkers voor.

(JL)