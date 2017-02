Waarom je 'magnificent seven' uit de kast halen als je ook gewoon Kowlier kunt krijgen? Lady Linn bracht deze maand 'Can't find you' uit, de nieuwste single van haar plaat 'Keep It A Secret', en voor de singleversie ging ze aankloppen bij ertebreker Flip Kowlier.

Lady Linn is binnenkort ook te zien en te horen in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek, dit keer samen met Clouseau, Josje Huisman, Isabelle A, Natalia, Bart Peeters en Gers Pardoel.