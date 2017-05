VIDEO Kursaal Oostende gaat volledig uit zijn dak voor Simple Minds

Het uitzonderlijke optreden van Simple Minds in het Kursaal vrijdagavond was al lange tijd uitverkocht. Normaal speelt de groep alleen in de grotere zalen, genre Vorst Nationaal of de Lotto Arena. Ook de wei van Werchter is al lang niet meer vreemd voor de band. Simple Minds is niet weg te denken uit de internationale muziekgeschiedenis. Eind jaren zeventig en tachtig maakte de Schotse newwavegroep furore met tal van nummer die intussen tot het collectieve geheugen behoren.

Frontman Jim Kerr verraste vrijdagavond in Oostende door bij het eerste nummer, New Gold Dream - al meteen werd een hit te grabbel gegooid voor het enthousiaste publiek - de zaal in te trekken en tot achteraan de parterre van het auditorium op verkenning te gaan. Securitymensen hielden subtiel een oogje in het ziel, maar de menigte in het Kursaal hield het beschaafd, ook toen de zanger meermaals door de knieën ging voor enkele bevallige dames in de zaal.

De grote luster in het Kursaal die de groep voor deze akoestische tour had meegebracht mocht zeker vernoemd worden, dacht de zanger, waarop hij knipoogde naar groepen als Depeche Mode, The Cure en U2. Een sappig Iers accent viel niet te onderdrukken tijdens zijn menige bindteksten, maar het publiek at uit zijn hand. Zelden zo veel fototoestellen en smartphones de lucht in zien gaan in het Kursaal, trouwens.

De charismatische zanger verklapte dat hij nog nooit eerder in Oostende was. Eén van zijn gitaristen was wel ooit al eens in de badstad toen hij nog klein was, klonk het. "Het regent nooit in Oostende, net zoals het nooit regent in Glasgow", liet Jim Kerr naar het einde van de show toe optekenen, een knipoog naar het nummer 'Waterfront'. Na een brok energie van ruim anderhalf uur, tal van hits van weleer én twee bescheiden kledingwissels van de frontman keerde het publiek uiteindelijk op de tonen van 'Alive and Kicking' huiswaarts.

(MF)