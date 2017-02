VIDEO Hoe Flip Kowlier ooit twee dezelfde vis ving (en andere onthullingen)

Ertebrekers blijven optreden en er wordt vermoedelijk ook gewerkt aan nieuw materiaal, maar Flip Kowlier had duidelijk nog zin en tijd voor iets nieuws. En dus lanceerde hij vorige week 'De Kowlier Show', een vrij basic online talkshow waarin hij zelf een babbel doet met een andere straffe kerel (of dame, for that matter). Tijdens de eerste aflevering praatte Kowlier drie kwartier lang via Skype met collega-rapper Brihang, die dezer dagen hoge ogen gooit met zijn debuutplaat.

Het resultaat werd een gemoedelijke babbel, die van start gaat met het uitwisselen van vissersverhalen. Brihang bekent dat hij een gevangen vis heeft moeten 'vermoorden' (om het dier uit z'n lijden te verlossen nadat ie het haakje had ingeslikt) en Kowlier viste een herinnering op van die keer dat hij langs de vaart in Izegem twee keer dezélfde vis aan zijn lijn kreeg.

De twee hebben het ook over het West-Vlaams, hoe ze aan hun nummers beginnen, over de liefde en over veel meer. De hele Kowlier Show kan je hieronder bekijken:

Ook de komende weken zijn er afleveringen van de Kowlier Show, onder meer met Tijs Delbeke en Wannes Cappelle.

(FV)