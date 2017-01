Met 'In Theorie' plukt Ertebrekers een vierde single uit zijn debuut-cd 'Otel' die vorig voorjaar verscheen. De videoclip bij dit nummer mag best opvallend genoemd worden. Na begin december via Facebook een oproep gelanceerd te hebben naar tongzoenende jongeheren en -dames, valt nu dus het eindresultaat te aanschouwen.

(SVV)