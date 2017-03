VIDEO Emile Vanooteghem doet ouders naar hun zakdoek grijpen in Ketnet Musical

Wie de vorige Ketnet Musicals Kadanza en Kadanza Together zag, weet wat het publiek van deze nieuwe musical kan verwachten : een musical vol dynamiek, een straffe cast, spectaculaire dansmoves en een mix van tophits. Kortom, entertainment van de bovenste plank én dat was met deze nieuwe musical Unidamu ook het geval. De jongerencast van 24 talenten, Ketnet-wrapper Sien Wynants en Herman Verbruggen uit FC Kampioenen wisten het publiek te amuseren vanaf seconde één tot helemaal op het einde. In het verhaal werd er aandacht geschonken aan pesten. Op het einde werd op het podium é...