VIDEO Duo uit Sint-Eloois-Vijve en Nokere lanceert single samen met dj Robert Abigail

Double DaZZle bestaat uit Jenten Lefever uit Sint-Eloois-Vijve en Thomas De Keyzer uit Nokere bij Waregem (beiden 19 jaar).

In mei 2016 werd het jonge en talentvolle DJ/producersduo, samen met collega-dj's amps (Amber Broos, 14 jaar) en Partycapture (Arthur Van Schandevijl, 15 jaar) uit meer dan 1.000 kandidaten gekozen als eerste studenten van de Robert Abigail Academy. Nadat de afgelopen maanden vooral in functie stonden van workshops en het vergaren van studio-ervaring aan de zijde van Abigail, is het nu tijd voor het echte werk. De nieuwe song werd opgenomen en is uitgebracht.

'On a Trip' is een catchy en speelse track, die zich niet in een bepaald hokje laat drummen. "Maar als ik er toch een label op moet kleven, dan denk ik dat Future House nog het best de lading dekt", aldus Robert Abigail. "De jongens van Double DaZZle hebben al heel wat ervaring en weten goed waar ze mee bezig zijn. Ik gaf hen veel vrijheid in de productie en dat vertrouwen hebben ze allerminst beschaamd."

Jenten en Thomas van Double Dazzle zijn heel trots dat ze samen met Robert deze track kunnen uitbrengen. "Onze inspiratie haalden we uit het beluisteren van andere nummers in het genre, maar vooral ook daarbuiten. Het was van bij de start onze bedoeling om iets te maken dat 'anders' was, een track die een beetje buiten de lijntjes kleurt van wat nu als 'in' wordt beschouwd. Dat Robert is meegegaan in het verhaal en ons zijn volle vertrouwen en de nodige vrijheid schonk, is uiteraard een fantastische steun. We hopen dan ook dat de mensen met ons 'On a Trip' willen gaan en zijn heel benieuwd naar de reacties."

