VIDEO Donald Trump en Bassie & Adriaan figureren in nieuwe clip Ertebrekers

Met het zomerfestivalseizoen in zicht maakt Ertebrekers zijn fans warm voor de op stapel staande optredens met de videoclip bij 'Miss Amerika'. Het is al de vijfde (!) single uit hun debuut-cd 'Otel'.

Voor het promotiefilmpje bij 'Miss Amerika' deden ze een beroep op het audiovisuele knip- en plakkunsten van Jonas Casier aka J to the C. De Kuurnernaar schuwde de kitsch niet en graaide in oude opnames van onder meer Kelly LeBrock, die in 1984 samen met Gene Wilder een hoofdrol vertolkte in de romcomhit 'The Woman in Red', aerobicvideo's en zelfs een programma van... 'Bassie en Adriaan'.

Op zaterdag 24 juni staat Ertebrekers op de affiche van Grensrock Menen. Twee weken later, op zaterdag 8 juli, spelen ze op de Tieltse Feesten. Op zaterdag 12 augustus tenslotte doen ze de Paulusfeesten in Oostende aan.

(svv)