VIDEO Dit is het (voorlopig?) laatste wapenfeit van Tieltenaars van Protection Patrol Pinkerton

In 2012 had de band een eerste radiohit te pakken met 'Future is our home'. Studio Brussel stopte het nummer in heavy rotation en ook elders werd de oorwurm opgepikt. Het voerde de West-Vlamingen naar tal van podia en binnen- en buitenland en een toer langs 30 zomerfestivals in 2013. Opvolger 'This Time' uit 2013 deed het al even goed. In 2015 werd daar ook nog 'Don't Wreck This' aan toegevoegd en ook dat nummer schopte het weer tot in de playlists van tal van radiozenders.

Nu komt er een einde aan het mooie Tieltse liedje, zo laat de band donderdag weten. "Na zes geweldige jaren duiken we voor onbepaalde tijd onder. Niet omdat we geen liefde meer voelen voor deze band en voor elkaar, maar omdat we muzikaal toe zijn aan een nieuw hoofdstuk", zo klinkt het.

(FJA)