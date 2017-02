VIDEO Clip van 'Interstellar' vervolledigt tweeluik voor Soviet Grass

Het vierkoppige Soviet Grass uit Brugge heeft dit kunstje net wél geflikt. Enkele weken nadat ze 'Black Gold' op het internet zwierden, gooien ze nu ook 'Interstellar' in de groep, het titelnummer van hun op stapel staande ep. Ook ditmaal werd de clip voor 'Interstellar' geregisseerd door Niels Sabbe. Het is het vervolg op 'Black Gold', met een al even bizarre en surrealistische inslag. Soviet Grass wordt aan de borst gedrukt door onder meer Balthazar, die de band verschillende keren liet opdraven in het voorprogramma van hun Europese tournee.

(svv)