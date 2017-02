VIDEO Bekijk de eerste teaser van Cargo

Gilles Coulier is vooral bekend als regisseur van Bevergem en zijn eerste langspeelfilm brengt ook wat oude bekenden uit de reeks mee. Wim Willaert, Sebastien Dewaele en Sam Louwyck spelen drie broers die het familiebedrijf in de visserij proberen te redden van de ondergang.

Uit de teaser valt af te lijden dat ze daarbij obscure zaakjes niet lijken te schuwen. Eigen Kweek meets Bevergem dus, al is de toon en sfeer duidelijk heel wat grimmiger en is het afwachten of er überhaupt iets te lachen zal vallen.

De opnames vonden plaats in en rond Oostende, op 13 september komt de film uit.