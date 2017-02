VIDEO Bekijk de clip van 'Machinery', de nieuwe single van Warhaus

De videoclip van de nieuwe single Machinery werd geregisseerd door modefotograaf Willy Vanderperre, onder meer bekend van zijn werk voor Prada, Dior en Raf Simons. In februari trekt Warhaus bovendien de hort op met de debuutplaat 'We Fucked a Flame Into Being', met onder meer optredens in Tsjechië, Polen, Zwitserland en Frankrijk. Later dit jaar speelt Warhaus ook nog in de AB (31/03), op Rock Werchter (30/05) en op Festival Dranouter (05/08)