VIDEO Arno Aston uit Brugge hoopt met eerste single 'Opium' door te breken

Op 13-jarige leeftijd koos Arnaud voor de richting musical. Dat hij ooit iets ging doen in de muziek stond vast, want al jaren maakt hij zelf nieuwe nummers op zijn piano. Zijn papa mocht altijd als eerste luisteren naar de nieuwe songs. Na een tijdje vond papa dat zijn zoon wel zijn muziek mocht delen met de wereld. Arnaud besloot een studio op te zoeken om zijn nummers op te nemen. Het ging dan heel vlug, want in de studio in Mechelen zag men wel iets muzikaals zitten in deze jongeman.

Via contacten kwam Arnaud - die intussen koos voor de artiestennaam Arno Aston - in contact met het bekende bureau Upstars, die heel wat (inter)nationale artiesten onder hun hoede hebben en deze artiesten naar de top brengen, zoals De Romeo's, Christoff, Lindsay, enz.

"Dankzij Stef Lenaers van Motormusic leerde ik veel nieuwe mensen kennen", zegt Arno, die ook al een clip opnam van Opium, de single die pas recent werd uitgebracht. "Ik breng pop met een oosters kantje", glimlacht hij. "Ik ben pas begonnen, maar er wordt al gesproken over mijn muziek. Ik werd zelfs al benaderd door (inter)nationale dj's en producers. Ik wil niet enkel als zanger door het leven stappen, maar ook nummers schrijven voor andere artiesten."

(PADI)

Arno Aston, de zoon van de eigenaars van Hotel Van Cleef in Brugge, bracht een eerste single Opium uit. (Foto FODI)