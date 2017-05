VIDEO Absynthe Minded haalt inspiratie bij Amerikaanse fantasyschrijfster

Vorige week raakte bekend dat Absynthe Minded een comeback voorbereidt. Op vrijdag 6 oktober verschijnt hun nieuwe, zesde album 'Jungle Eyes'. Vandaag is er al de nieuwe single 'The Execution' en de bijbehorende videoclip. Voor dit promotiefilmpje haalde Absynthe Minded inspiratie bij de Amerikaanse fantasyauteur Richelle Mead. Deze bestsellerschrijfster verwierf bekendheid met onder meer haar boekenserie 'Vampire Academy'. Op zaterdag 11 november speelt de groep haar voorlopig enige West-Vlaamse concert in de Cactus Club in Brugge.

(svv)