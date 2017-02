Verbouwingen Kortrijks Conservatorium klaar tegen december

De verbouwingen van het Conservatorium verlopen zoals gepland. "We hebben op voorhand genoeg rekening gehouden met mogelijke hinderpalen die de verbouwingen met zich meebrengen", verklaart Peter Verhoyen, de directeur van het muziekcentrum. De officiële opening kan dus nog steeds doorgaan in december dit jaar.

Tijdens de werken vinden de lessen nog steeds plaats in het Conservatoriumgebouw en daar is de directeur heel tevreden mee. "Dat zorgt voor een moeizamer proces dan alles in één keer verbouwen, maar het was de beste optie zodat we onze leerlingen niet naar verschillende locaties moeten sturen."

In de week voor de paasvakantie zal een eerste verhuisbeweging plaats vinden. Het Conservatorium verhuist dan van het A-blok naar de C-vleugel. Enkele klassen bereiken met deze eerste verhuis al meteen hun definitieve bestemming.

(CMK - Foto JVGK)