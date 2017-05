Veel belangstelling voor opendeurnamiddag De Tank in Brugge

Zondagnamiddag opende Het Entrepot voor het eerst de deuren van De Tank voor het publiek. De Tank, dat zich in het voormalig Provinciaal Gouvernement op de Burg in Brugge bevindt, beschikt over 48 atelierruimtes. Jongeren, maar ook ouderen, kunnen die vanaf volgende maand afhuren. Dat er heel wat vraag is naar atelierruimte bleek op het opendeurmoment deze namiddag.