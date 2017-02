VBRO dingt mee naar licentie als netwerkradio in nieuw frequentieplan commerciële en lokale radio's

De lokale radio's zitten op hetere kolen, zo ook VBRO uit Die Scone dat je op 89,6 FM vindt. Voor hen ligt dit voorjaar een gloednieuwe verkenningsronde in het verschiet. Daar hangt veel van af, want het gaat om een erkenningsronde voor de FM-frequenties voor de periode 2018-2027. Na die jaarwende zou heel Vlaanderen op DAB+ overgeschakeld moeten zijn. ?Binnen het nieuwe frequentieplan worden alle ketenradio's zoals Club FM, Familieradio en Top Radio afgeschaft. In de plaats hiervan komen er vier grote Vlaamse netwerkradio's", schetst Frederik Thomas, directeur van de VBRO. ?Als VBRO zouden wij graag één van die vier netwerkradio's worden en wij hebben er goede hoop op die licentie bi...