Vakantiekiekje lanceert modellencarrière van 27-jarige Oostendenaar

Maxim werkt tegenwoordig als fitnessinstructeur bij Vip Fit in Gistel en heeft nu ook een opleiding tot personal trainer gevolgd. Maar sinds kort is daar nog een jobje in bijberoep bijgekomen: Maxim komt sinds september ook aan de bak als model. "Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Afgelopen augustus postte ik een foto op Facebook en Instagram van mezelf op reis in Lanzarote. Ik kreeg daar overweldigend veel positieve reacties op en plots kreeg ik ook berichten van modellenscouts."

