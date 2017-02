Uitweg voor politieke crisis in Gent? Kandidaat-burgemeester uit Bevergem biedt zich aan

Claude Delvoye, een fictief personage vertolkt door acteur en comedian Piet De Praitere, ziet in zichzelf dé geknipte persoon om het in Gent op te lossen. Hij heeft als gewezen OCMW-voorzitter in Bevergem (en uiteindelijk ligt dat toch ook grotendeels in Gent) naar eigen zeggen voldoende ervaring met 'eerlijke politiek'.

De mannen van de Kringwinkel in Gent en zelfstandige Kurt staan alvast achter de plannen van dhr. Delvoye, de Bende van de Roste wacht nog af en overweegt mogelijk een eigen lijst.

(FV)