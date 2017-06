"Uitroepteken achter beste sprong van ons leven"

"Al van jongsaf was ik heel graag creatief bezig", vertelt Ann. "Modetekenen, ontwerpen, schilderen, academie... Maar het was altijd bovenop: bovenop mijn studies, bovenop mijn werk als verpleegster, bovenop mijn eerste gezin... Zo doofde de drang mooie dingen te creëren een beetje weg. Frank, mijn tweede relatie, vond dat jammer en moedigde mij aan. Intussen zaten we dus wel al in een samengesteld gezin met vier kinderen. Zelfs met deeltijds werken kwam het er nauwelijks van. Iémand moest het huishouden doen, hé. Frank was in zijn journalistenleven ook nogal druk. Of gewoon wég. Tot hij nogal drastisch eens thuiskwam met doek en verf en na mijn eerste werk meteen aandrong er voluit voor te gaan."

