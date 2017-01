Twee verleidsters van Temptation Island komen uit West-Vlaanderen

Manouh D'haeyere (22) uit Sint-Eloois-Winkel en Bo Soetaert (19) uit Veurne zijn vanaf volgende week woensdag, samen met nog een trits andere verleidsters, te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Temptation Island. De acht vrijgezelle dames moeten de jongens-met-lief het leven zeemzoet maken.

Bo wil zich wreken op mannen en doet mee aan Temptation Island om voor drama te zorgen. Bo is erg jong, maar weet van wanten als het op mannen aankomt. Ze is erg sluw en wil het spel tot het uiterste spelen, zo belooft het persbericht donderdag. En Manouh oogt erg fragiel en lief, maar is een tijger als het op mannen aankomt. Ze geniet ervan om mannen in een relatie te verleiden en noemt zichzelf de 'ideale minnares'. Vroeger schaamde ze zich voor haar rode haren, nu vindt ze het een sensuele troef, want "ros bloed...". Het vervolg kennen we.

(FJA - Foto's Beeldfabriek)