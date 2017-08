Torhoutse vluchtelingen spelen theater om integratie te bevorderen

In Torhout zijn 78 inwoners geregistreerd als erkende vluchteling. Daarnaast worden er zestien volwassen mannen en negen niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgevangen in de lokale opvanginitiatieven van het Sociaal Huis. Om hun integratie te bevorderen gaat in Club de B een reeks theaterworkshops van start. De lokale toneelkring Sint-Rembert, Hart Boven Hard, het OCMW-Sociaal Huis en het stadsbestuur slaan hiervoor de handen in elkaar. Donderdagavond kwam een 25-tal vluchtelingen afgezakt naar een initiatiemoment. "Vijftien van hen hebben hun me...