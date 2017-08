Tine Wyns: "Een smeltkroes aan culturen, zowel aan aanbodzijde als van publiek"

Wat is je mooiste herinnering aan TAZ?

"Een jaar of 6 geleden kon ik meedoen tijdens TAZ aan de Marollenopera van Walter Hus. Dit was een top-ervaring, op alle vlakken."

Wat betekent TAZ voor jou?

"Een 'shot' aan theater en muziekvoorstellingen op 10 dagen tijd. Energie opdoen. Veel mensen ontmoeten en leute maken."

Wat is de beste voorstelling die je er ooit zag?

"De familievoorstellingen van Orka zoals Berninna (over 2 Russische zussen) en Lava-bodemonderzoek (over mannetjes onder de grond) waren erg goed. Maar de voorstelling Het Hamiltoncomplex van Lies Pauwels van de editie van vorig jaar blijft ook nog nazinderen. Als we al een mooie voorstelling hadden gemist dan zochten we op waar we die konden gaan bekijken tijdens het jaar. Zo zijn we in 2013 naar Amsterdam gereisd voor 'Parkin' son' van Giulio D'Anna, een Italiaanse danser wiens vader, die leed aan Parkinson, meedeed in de voorstelling."

Waarom is TAZ belangrijk voor Oostende?

"Het festival is een smeltkroes van culturen zowel aan aanbodzijde als van publiek. Het festival biedt kansen aan jonge theatermakers om hun werk te tonen aan het publiek. Al 21 jaar is Oostende tijdens TAZ een trekpleister voor de theaterwerld en een heel divers publiek van overal."