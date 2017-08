Thrillers aan zee op het Magritte strand van Knokke-Heist

In extremis heeft het schepencollege van Knokke-Heist de toelating verleent om de site van de Magritte-experience vanavond langer open te houden voor een topevenement. Want men is er in geslaagd het kruim van de nieuwe lichting Vlaamse thriller auteurs samen te brengen op het strand van Knokke-Heist.