Thibaut in The Band op VTM: "Zingen deed ik eigenlijk alleen onder de douche"

Thibaut Vandeputte (23) is de zoon van Dries Vandeputte en Christa Vancompernolle uit Lichtervelde. Hij heeft twee broers: Nicolas (21) en Mathieu (26). Thibaut werkt als zelfstandig thuisverpleger in Jabbeke en is met zijn vriendin Liesa Boffel aan het bouwen in haar dorp, Eernegem. Hij speelde tot vorig jaar basketbal bij BBC Zwevezele, maar stopte daarmee. Voor zijn werk, maar ook om zich te kunnen focussen op andere zaken, zoals The Band.

Gezocht: popgroep

In dat programma gaat VTM op zoek naar mannen in Vlaanderen en Nederland, om samen een Nederlandstalige popgroep te vormen. In de aflevering van vrijdagavond is te zien hoe Thibaut het er van af bracht in zijn auditie. "Het was mijn vriendin die me aanraadde om me in te schrijven voor The Band", vertelt hij. "Ik zong tot voor kort eigenlijk alleen in de douche, net zoals mijn broers en vader altijd luidkeels doen. (lacht) Maar toen mijn vriendin me eens hoorde zingen, merkte ze op dat ik eigenlijk wel een goede stem had. Hetzelfde hoorde ik later bij enkele patiënten, voor wie ik ook eens gezongen had om hen aan het lachen te brengen. Toen Liesa met The Band op de proppen kwam, heb ik dat eerst afgewimpeld. Ik durfde niet. Toen ik besefte dat ik het eigenlijk wel echt wilde, heb ik me toch ingeschreven. Ik mocht auditie doen, en die zie je dus vrijdag op tv."

Delen Waarom zou je niet mogen dromen en er vol voor gaan om dat waar te maken?

Of hij doorstoot naar de volgende ronde, mag Thibaut uiteraard niet verklappen. Wat het resultaat ook mag zijn, hij beklaagt zich zijn deelname zeker niet. "Ik ben heel blij dat ik me ingeschreven heb", zegt hij. "Voor mij is dit een grote stap, waar dit avontuur ook eindigt. Ik heb het aangedurfd om te zingen voor een publiek. Net voor ik moest opkomen, was ik nerveus, maar toen voelde ik ook dat dit is wat ik echt wil doen: een publiek ontroeren of aan het dansen brengen. Ik wil daar dus ook in verder gaan. Ondertussen volg ik zangles in Puurs. Ik ben daarmee begonnen om me voor te bereiden op mijn auditie."

Flauwe plezante

De Lichterveldenaar is niet meteen van plan zijn werk op te geven, maar droomt toch van een carrière in de showbusiness. "Ik wil hier mijn hobby van maken en er keihard voor gaan. Het zou heel dom zijn om mijn werk nu zomaar op te geven, maar waarom zou ik ondertussen niet mogen dromen en ergens vol voor gaan? Ik ben altijd een dromer geweest."

"Ik heb altijd al graag de flauwe plezante uitgehangen", vervolgt Thibaut. "Ik breng de mensen graag aan het lachen, dat zit in mij. Ik weet al langer dat ik daar iets wil mee doen. Daarom begon ik met een eigen YouTubekanaal. Dat zit nu even in de koelkast, door mijn deelname aan The Band. Maar ik wil daar zeker in doorgaan. En ook presenteren spreekt mij aan. Niels Destadsbader bewijst dat die combinatie van presenteren en zingen mogelijk is. Ik ben daar wel mee bezig: met wat ik precies wil. Wat dat is? Zo ver mogelijk geraken." (lacht)