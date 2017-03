Theatertour ASPE2 sluit af in Oostende en Brugge

In januari ging 'ASPE2, het dodelijk jubileum' in première in... Izegem, waar ze maar liefst vijf keer te gast waren. Regisseur Frank Van Laecke legde er - samen met zijn topcast - de laatste hand aan de spannende theatervoorstelling.

De theatertour kan zich zelf geen mooiere plek bedenken om af te sluiten dan eveneens in West-Vlaanderen. In de brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem nodigden auteur Pieter Aspe én Herbert Flack de pers uit voor een bierdegustatie. Op zondag 26 maart speelt men om 19 uur in Kursaal Oostende, op zaterdag 1 en zondag 2 april - telkens om 15 uur - wordt de theatervoorstelling opgevoerd in de Stadsschouwburg in Brugge.

Naast Herbert Flack in de hoofdrol zijn er ook rollen weggelegd voor Jelle Cleymans, Mathias Vergels, Frans Maas, Helle Vanderheyden, Peter Thyssen, Pieter Klinck en Katelijne Verbeke.

Tijdens de voorstelling mag het publiek ook zelf op zoek gaan naar de moordenaar en legt inspecteur Van In, samen met zijn team, alle belangrijke elementen samen om zo tot een oplossing van het misdrijf te komen.

Marketing manager Nicolas Degryse gaf woensdag uitleg over 125 jaar brouwerij Omer Vander Ghinste en over de vijfde generatie van de familie, waarvan de oudste zoon telkens Omer heet. Bob Jennes zei namens producent Uitgezonderd dat hij fier was van in deze brouwerij te mogen vertoeven. Herbert Flack stond stil bij Brugge, de stad naar zijn hart, waar hij vele maanden verbleef voor de opnames van Aspe en waar hij altijd graag terug komt.

"We sluiten deze voorstelling af in Brugge. 't Zal voor mezelf een beetje emotioneel zijn", bekent hij. Na een korte rondleiding in de brouwerij klonk iedereen met een Omer op een succesvolle West-Vlaamse tournee.

(PADI)

Info : www.uitgezonderd.be.