Theater aan Zee plant volgend jaar productie over Eerste Wereldoorlog

De gastcurator voor de volgende TAZ-editie is de Oostendse Barbara Raes. Net als dit jaar pakt Theater aan Zee ook volgend jaar uit met een eigen productie. De titel van die voorstelling wordt 'De Blinden', een voorstelling in samenwerking met Muziektheater LOD.

De voorstelling kadert in het GoneWest-project van de provincie West-Vlaanderen. "Volgend jaar willen we een grote productie met Josse De Pauw brengen, maar zoiets kan enkel in een grotere zaal", liet festivaldirecteur Luc Muylaert optekenen. Afgelopen editie trok Theater aan Zee naar de Versluys|Dôme van BC Oostende, goed voor een tijdelijke theaterzaal van meer dan 500 plaatsen.

(MF)