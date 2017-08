Theater aan Zee lokt 130.000 bezoekers, Barbara Raes is nieuwe gastcurator

Theater aan Zee presenteerde dit jaar 212 verschillende projecten met in totaal 673 opvoeringen. Een vierde van de activiteiten was gratis, waaronder het openingsconcert Water & Fire van BL!NDMAN op een ponton op de vijver van het Leopoldpark. "Hoewel het concert en het vuurspektakel volledig in de regen doorging, werd het bijgewoond door zo'n 3.000 toeschouwers", aldus de organisatie.

