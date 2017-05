The Rotten Pistols gooien in Sint-Michiels handdoek in ring met 'No Fun'

Het was verschroeiend heet in het prachtige achterzaaltje van rockcafé The Barock toen The Rotten Pistols met 'Satellite' aftrapten. "Suburban kid, ya got no name/Two ton(e) baby and you got no brain", waren de openingsfrasen die Peter Slabbynck door zijn microfoon spuwde. Meteen de opmaat voor een lekker raggend punkoptreden, gespeel...