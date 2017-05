The Beach Boys komen naar het strand van Knokke-Heist (maar niet om te zingen)

De Amerikaanse band, die wereldberoemd werd met hun sunshine pop en surfrock en aan de lopende band wereldhits scoorde zoals Good Vibrations, Surfin USA, I get Around, Sloop John B..., slaapt op 4 juni in hotel La Reserve in Knokke.

Op 5 juni worden met Mike Love, Bruce Johnston en bassist Jeffrey Foskett om 11.30 uur ontvangen door burgemeester Lippens op het strand van Surfers Paradise. Op dat strand gaven de Beach Boys op 21 juli 1987 een grandioos concert.

"Ditmaal geven de Beach Boys gedurende twee uur acte de présence op ons surfstrand, waar ze ook een speciaal ontworpen herinneringszuil tekenen. We nodigen iedereen uit die er 30 jaar geleden bij was en brengen beelden op groot scherm", aldus initiatiefnemer Frank Vanleenhove. "Wie een glimp wil opvangen van de krasse zeventigers is op 5 juni uiteraard welkom. Want zelfs na 55 jaar treden de Beach Boys nog regelmatig op. Dit jaar hebben ze 150 concertdata, waarvan 35 in Europa."

Strandkrant

Knokke-Heist pakt trouwens ook uit met een allereerste strandkrant. In de gloednieuwe krant worden alles elementen belicht: van badkarhouders, watersportclubs, kidszones, sportstranden... tot badzones. De allereerste strandkrant wordt gedrukt op A5 formaat en bevat 90 bladzijden. De strandkrant wordt gratis bezorgd aan alle inwoners en tweede verblijvers. De krant is ook gratis verkrijgbaar op alle strandlocaties. De dienst toerisme lanceert ook een digitale versie die ze naar 250.000 adressen verspreiden.

(DM)