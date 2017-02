Streetartfestival The Crystal Ship palmt in de paasvakantie voor de tweede keer Oostende in

Vorig jaar vond het streetartfestival The Crystal Ship voor het eerst plaats. Een gigantisch succes. Talloze inter(nationale) kunstenaars maakten het Oostends straatbeeld iets kleurrijker met gigantische muurschilderijen. Ook kleinere werkjes zorgden voor fijne verrassingen; wie een muur of garagepoort ter beschikking had kreeg een handtekening van Pol Cosmo of Jaune. Sinds de lancering vorig jaar bezochten al meer dan 50.000 mensen het gratis kunstentraject.

Normaal gezien ging The Crystal Ship pas in 2018 terugkeren, maar door het succes werd snel besloten om de volgende editie al in 2017 te laten plaatsvinden. "We willen Oostende op de kaart zetten als een Europese topbestemming op het gebied van public art. Tegen de paasvakantie van 2018 willen we 60 werken van internationaal gerenommeerde kunstenaars verzamelen in onze stad", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.

De line-up voor het festival is nog niet helemaal compleet, maar omvat nu al een pak bekende namen: Alexis Diaz (Puerto Rico), Axel Void (Verenigde Staten), Bosoletti (Argentinië), Henrik Uldalen (Noorwegen), Hyuro (Spanje), Johannes Mundinger (Duitsland), Nelio (Frankrijk), Pastel (Argentinië), Phlegm (Engeland), Ricky Lee Gordon (Zuid-Afrika), Sebas Velasco (Spanje), SpY (Spanje) en Strook (België).

Niet enkel het stadscentrum wordt betrokken in het festival, maar ook de wijken. Elke Oostendenaar krijgt ook weer de kans om zijn of haar gevel ter beschikking te stellen, voor kleine interventies in het straatbeeld.

Nog niet alle locaties zijn bekend, maar enkele in het oog springende locaties zijn een appartementsgebouw in Vingerlingstraat, een wand op de voormalige Pimkie, de parkeertoren in de Langestraat en Frima op de Oosteroever.

Nieuw dit jaar is een jongerentraject. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen op thecrystalship.org een eigen ontwerp indienen dat beoordeeld zal worden door een professionele jury onder leiding van curator Bjørn van Poucke. 15 talenten zullen de kans krijgen om tijdens vier workshops hun ontwerp te verfijnen. Uiteindelijk zal een van deze talenten, na selectie door een jury, de kans krijgen om een muurschildering te maken die deel uitmaakt van het vaste kunstenparcours.

Tijdens de eerste week van de paasvakantie kan je alle artiesten aan het werk zien. Het openingsweekend vindt plaats op 8 en 9 april. Centrale festivallocatie is ook dit jaar weer het Achturenplein.

