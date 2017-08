Stadsbeiaardier Koen Cosaert concerteert

Koen Cosaert is stadsbeiaardier van Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare. Sinds 1987 doceert hij beiaardspel, campanologie en harmonie aan de Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen. Sinds september 2010 is hij er directeur. Koen is ook als gastdocent verbonden aan de Staatsuniversiteit van ...