'Spik en Span' is thema voor nieuw seizoen van cultuurcentrum Wevelgem

"Hiermee nemen we de erfenis van Jules Vandevoorde over", vertelt CEo van CC Wevelgem Servaas Boucquey. "Jules was jarenlang de kracht achter De Betere Film en overleed vorig jaar. Met enkele leden van De Betere Film, de bibliotheek en ons cultuurcentrum hebben we een eigen aanbod van kwaliteitsfilms samengesteld, met ook de herkenbare brochure."

Kate Ryan en Gene Thomas

Niet alleen gedurende het jaar, maar ook tijdens de zomermaanden valt er veel te beleven voor jong en oud. "We beginnen met Klein Tokyo op zaterdag 8 en zondag 9 juli", vertelt stafmedewerker Lennert Deleu. "Deze keer niet op het Sint-Maartensplein omwille van de werken, maar aan de sportvelden in de Secretaris Vanmarckelaan. We gaan iets variëren. Geen komedie, maar twee kleppers met Compact Disk Dummies en Meuris. Zondag is er dan ook een circustent voorzien met heel wat acts voor de kinderen. In Wevelgem zijn er op donderdag wekelijks de Parkies op de speelplaats van het Sint-Pauluscollege. Met Kate Ryan, Isabelle A, Gene Thomas en vele anderen hebben we weer een mooi programma."

Abonnementenverkoop

Het nieuwe seizoen gaat van start op donderdag 18 mei om 19.30 uur en vrijdag 19 mei om 19.30 uur in OC De Stekke. De toegang is gratis, maar tickets moeten wel vooraf gereserveerd worden. Op maandag 22 mei start de verkoop van abonnementen voor het seizoen 2017-2018.

(TGM)