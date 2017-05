Soulsister headliner op Marktrock Poperinge

Op het podium staan vier bands en een topdj, samen goed voor negen uur muziek. Op de affiche staan Stavast (met Marco Roelofs, ex-Heideroosjes), de folkrockband Et Encore, Soulssiter in grote bezetting en de covergroep Boulevard Vinyl, die voor de grote ambiance moet zorgen. Het geheel wordt afgesloten met een set door dj Sven Ornelis. Marktrock gaat van start om 17 uur en wordt afgesloten om 2 uur. Zoals de voorgaande jaren is de toegang weer gratis.

In opvolging van stichtend voorzitter Martin Dewulf staat nu Bart Decrock aan het roer. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitter Arne Vanhee, secretaris Bart Indevuyst en PR-man Frank Neuville.

Op zaterdag 27 mei vindt in zaal De Kouter de Marktrock Fuif plaats met dj Fashion. Daar wordt vooral muziek gedraaid van groepen die de jongste dertig jaar op het podium van Marktrock Poperinge stonden.

(AHP)