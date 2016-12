Sliek De Zeesterre stelt album van de grote comeback voor in Bredene

Sliek de Zeesterre scoorde in de zomer van 2003 met 'Up & Neere'. Het hitje leidde toen meteen tot meer dan 250 concerten. Daarna werd het stil, tot begin 2015, toen Sliek uitpakte met de EP 'Richting Alpha'. De eerste single daaruit, 'Liefde Is Blind', waarin hij zijn echtelijke breuk verwerkte, werd goed onthaald.

Het motiveerde Sliek meteen ook om aan een nieuw album te werken, maar om ook samen met zijn broer, beatmaster dFonk en zijn welgekende DJ Shorty terug het podium te gaan opzoeken. Het nieuwe full album 'Sterk Water' wordt voorgesteld in het MEC Staf Versluys op vrijdag 26 mei 2017. Na het concert is er een old-school hiphop afterparty en elke bezoeker krijgt een gratis exemplaar van het nieuwe album. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop via www.stafversluyscentrum.be , telefonisch op 059 56 19 60 of aan de balie van het MEC Staf Versluys.

(FJA)