Slade en Dolfijntjes XXL op Muzikale Dinsdagen in Ieper

Net als de voorbije jaren wordt deze zomer elke dinsdagavond om 19 uur het startschot gegeven door opkomend talent uit de provincie. Sinds vorig jaar wordt hiervoor in het voorjaar een rockrally georganiseerd. Dit jaar zijn de laureaten hiervan Fat Max (Wervik), Red Light District (Oostende), You May Leave The Island (Brugge) en Loomstate (Tielt). "Op 18 juli zijn vooral de liefhebbers van wat oudere, gerijpte songs aan het feest", zeggen Bart en Wim. "Eerst brengt de band The Covrettes hulde aan de swing en de rockabilly. De band slaagt erin om naoorlogse nummers in een hedendaags jasje te gieten en recente popkleppers te overgieten met een heerlijk retrosausje. Top of the bill die avond is de 70's glitterband Slade uit Engeland. In hun hoogdagen regen ze de nummer 1-hits aan elkaar alsof het niets was. Niet minder dan zes van hun songs belandden op het hoogste schavotje. Sindsdien ontbinden ze hun duivels op energieke concerten waarbij het publiek haast niet anders kan dan uit de bol gaan."

Goed bewaard Waals geheim

"Op 25 juli mogen Freaky Age en Puggy de honneurs waarnemen. De eerste band wist in 2006 als jongste band ooit de finale te halen van Humo's Rock Rally. Op hun veertiende begonnen ze zo aan hun succesvolle carrière. Nu elf jaar later zijn de wilde lange haren nog steeds gebleven, werden de jeugdpuistjes ingewisseld voor bakkenbaarden en dropten ze in het voorjaar van 2017 hun vierde plaat. De tweede band scheert al jaren hoge toppen in Wallonië, Brussel en Frankrijk en verzorgde al het voorprogramma van Deep Purple, Smashing Pumpkins en Incubus. Tot voor kort bleven ze een goed bewaard geheim voor Vlaanderen, maar stilaan krijgen ze ook hier voet aan grond. En terecht."

Aanzetten tot verdraagzaamheid

"Op 5 augustus wordt het nog wat meer een wereldfeestje. Niet alleen omdat de twee hoofdacts uit het buitenland komen, maar ook wegens het genre dat gebracht wordt. Om 20 uur is het de beurt aan Rootsriders uit Nederland en de Caraïben die een waarheidsgetrouwe tribute brengen aan Bob Marley. Om 21.30 uur komt Che Sudaka uit Barcelona de feestavond afsluiten met een mengeling van mestizo, punk, werldmuziek, cumbia en ska. De groep bouwde een stevige live-reputatie op en wordt vaak in één adem genoemd met groepen als Mano Chau, Amparanoia of Doctor Krapula. Het is tevens een sterk geëngageerde band, want ze wil via haar muziek de mensen aanzetten tot meer verdraagzaamheid voor en openheid naar elkaar."

Knotsgekke partyband

"Op 15 augustus ten slotte mag DJ Bobby Ewing net als vorig jaar deze feestjaargang op gepaste wijze afsluiten. Vorig jaar bewees hij al het Muzikaal Plein naar ongekende hoogtes te kunnen brengen en dit jaar wil hij daar op eigen verzoek nog een schepje bovenop komen doen. Maar vooraleer hij aan de beurt is, wordt het nog fel genieten van The Lighthouse en Dolfijntjes XXL. De eerste mag zich dit jaar één van de drie winnaars noemen van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. De tweede is de strafste en meest knotsgekke partyband die Vlaanderen rijk is. Ze is opgebouwd rond de BV's Wim Willaert (Eigen Kweek, Bevergem...) en Wim Opbrouck (Het Eiland, In De Gloria...) en hun beide accordeons. In 2003 mocht de band al eens het Muzikaal Plein in lichterlaaie zetten en nu komen ze dit nog eens overdoen."

De Muzikale Dinsdagen vindt net zoals de voorbije jaren plaats in het historisch centrum van Ieper. Verdere info over deze reeks gratis openluchtoptredens is te vinden op www.ri4vos.be of www.muzikaledinsdagen.be en in de infobrochure die op 20.000 exemplaren verspreid wordt doorheen de provincie.