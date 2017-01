Sister May stelt zaterdag eerste EP voor in Roeselare

Sister May is een Roeselaarse band bestaande uit Bert Goethals (vocals), Dagmar Verfaillie (backings, basgitaar), Carl Vangheluwe (gitaar) en Stefaan Degryse (drums). We zijn in maart 2016 van start gegaan en werkten ondertussen al een vijftiental optredens af", vertelt Bert Goethals.

"In het begin was het wat zoeken naar wat we nu precies wilden brengen, uiteindelijk zijn we na anderhalf jaar bij donkere, melancholische rock terecht gekomen. Ik denk niet dat je het kunt vergelijken met een bestaande band en dat wilden we ook niet. We willen ons ding doen, los van gelijk welk genre of band", stelt Bert.

Duivel

Na heel wat optreden was het tijd voor een eerste EP. "Die is er nu met 'My Absolute Defiler', die titel verwijst naar de perfecte vijand van jezelf. Je hebt enerzijds je goede kant, maar anderzijds schuilt er toch ook een duivel in iedereen. We hebben voor vier nummers gekozen die hier perfect bij aansluiten. Zaterdagavond stellen we de EP voor in café Cirque op het Polenplein. Er zijn nog maar weinig mensen die de songs gehoord hebben, maar zij die al konden luisteren zijn wel positief. Het is nu een kwestie van die nummers live naar een hoger niveau te tillen. Ik vind het belangrijk om een goed nummer te maken, maar ik vind het misschien nog belangrijker dat je er live staat, er nog iets extra bij kunt doen. De live-ervaring moet een van onze troeven worden."

Sister May stelt de EP zaterdagavond om 21 uur voor in de Cirque, gratis toegang.

(TD)