Het nummer is de voorbode van de ep 'Interstellar'. De clip voor 'Black Gold' werd geregisseerd door Niels Sabbe die in het verleden al verschillende clips met deze rockband uit Brugge draaide en met 'The Suitcase' een opgemerkte kortfilm maakte.

Soviet Grass stond al verschillende keren in het voorprogramma van Balthazar toen die band op tournee trok door Europa. Onlangs verkocht de Bruggelingen nog de grote zaal van Charlatan in Gent uit.

(SVV)