Sinerjey uit Ieper: "Ik heb niets te maken met Baba Yega"

Op 2 september 2015 stuurde Sinerjey Meyfroodt volgend persbericht de wereld in. "Sinerjey (So You Think You Can Dance) & dj Davoodi (Tomorrowland) slaan de handen in elkaar en willen samen de wereld veroveren. Baba Yega is een professioneel muziekproject bestaande uit DJ Davoodi, MC Sinerjey, twee mannelijke baby-dansers, één mascotte en één vrouwelijke verrassing. Met een spectaculaire ...