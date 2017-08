Sincfala, museum van de Zwinstreek, krijgt aquarel van Door Boerewaard

Maandag kreeg het van privé-verzamelaar Dirk Corthier een aquarel van 50 op 60 cm van Door Boerewaard (Dendermonde 1893 - Knokke 1972). De schilderij stamt uit de late jaren dertig. Boerewaard volgde vanaf 1914 de lessen aan de academie van Dendermonde. Geobsedeerd door de Noordzee, de harmonie tussen lucht, licht en de zee, kwam hij zich in 1928 vestigen in Knokke.

Boerewaard was een goede vriend van Constant Permeke. Vanaf 1930 veranderde zijn stijl meer in expressionistische toetsen. Zijn werken kregen wisselende gamma's van zilvergrijs tot okergeel, zeer eenvoudig van structuur maar oneindig gevarieerd van toon. Door Boerewaard wordt beschouwd als een voorloper van het 'intimisme'. Ook in het stadhuis van Knokke-Heist hangt werk van Door Boerewaard.

(DM)