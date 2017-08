Serge Feys: "We repeteerden in onze onderbroek toen Focus aanklopte"

"Eerst als bezoeker, maar vanaf 2006 begeleidde ik als toetsenist ook artiesten en speelden we tot 3 concerten per dag. Overdag repeteren en dan optreden in de vooravond, om 22 uur en om middernacht in hotel Terminus. Direct na TAZ nam ik vakantie: de eerste week sliep ik! Van Arno's optreden in 2009 is er zelfs een DVD verschenen. En sinds 2014 na het opstarten van CC De Grote Post is daar Jong Muziekwerk in de Studio bijgekomen."

Volgens Serge Feys groeien TAZ en CC DGP alsmaar meer naar elkaar toe: " Voor TAZ betekent DGP ook zoveel meer dan een gebouw met veel mogelijkheden. Toen er vóór 2012 nog geen CC DGP was, gebruikte TAZ toch al een aantal ruimtes en bewees daarmee dat het gebouw over heel wat potenties beschikte als cultuurcentrum. Niet evident want behalve de twee nieuwe toneelzalen was het gebouw helemaal niet voorzien om culturele evenementen te voorzien en zoveel volk te ontvangen! En in een vorig leven was de directeur van DGP, Stefan Tanghe, algemeen directeur van TAZ. Vandaag vinden TAZ en DGP elkaar in (co)producties over het hele jaar. Of neem alleen al de ligging van het CC tegenover het Leopoldpark: café Koer kan zich toch geen betere locatie wensen."

"Voorstellingen die me bijblijven zijn o.a. een monoloog van Oostendenaar Dries Vanhegen, de titel ontsnapt me nu even, 'Missie' van Bruno Vanden Broecke en nu 'Zingarate' van Arne Sierens. "

"Spelen in onze onderbroek"

"Een anekdote? Ooit waren we aan het repeteren met Stef Kamil Carlens in de Terminus tijdens een hittegolf. Het was zeker 35° C. Het zweet gutste van ons af en uiteindelijk stonden we in onze onderbroek te spelen. Komt dar op dat moment Focus met een cameraploeg niet binnen vallen zeker!"

