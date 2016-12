Sebastien Dewaele: "Met kerst moet er altijd wel iémand bleiten"

Het opmerkelijkste in 2016?

"Dat het altijd maar slechter lijkt te gaan in de wereld. Maar dat we toch ook niet moeten onze kop in het zand steken, want we leven nog altijd in een van de beste landen ter wereld."

Welke cd, boek, film, serie of theaterstuk is je bijgebleven?

"Ik ben een enorme fan van Game of Thrones. Ook House of Cards vind ik enorm goed. De plaat Skeleton Tree van Nick Cave ging dan weer door merg en been. Niet bepaald toegankelijk, maar als je er wat moeite voor doet... De laatste cd van Leonard Cohen is ook typerend voor iemand die op sterven lag, net als de postume opnames van Johnny Cash. Wat film betreft was ik onder de indruk van I, Daniel Blake van Ken Loach. Voor de rest hou ik wel van het 'ontspannende' genre, gaande van een Captain America tot een Star Wars. Ohja, en nu ben ik de biografie van Muhammed Ali aan het lezen, de versie uit de jaren zeventig. Straffe kost!"

Hoe vier je kerst en eindejaar?

"Familie, familie, familie! Oudejaar vieren we met het gezin. Vorig jaar was iedereen gaan slapen om tien uur en keek ik wat tv. We zaten toen in de verbouwingen en ik mocht niet drinken omdat ik wilde scherp staan voor Cargo. De kerstperiode is zo'n typische periode waar je je nog eens afvraagt hoe het komt dat je mekaar graag ziet. Soms is het ook eens boel, maar dat is eigen aan familie. Er is altijd wel iemand die moet bleiten. Soms is het eens ik, een broer of mijn moeder." (lacht)

Memorabel eindejaarsfeest?

"De zwaarste was ongetwijfeld nieuwjaar 2000. Dat was met Tom Vanrijckeghem (Ook Alain bij Preuteleute, red.). Ik weet niet hoe, maar we zijn in Leuven beland. Het was twaalf uur 's nachts en we wisten het niet. We stonden op een fuif, 800 frank inkom wat veel was, maar er klonk alleen maar gebonk en bijna iedereen zat aan de pillen. Wij wilden eigenlijk gewoon maar een goeie pint drinken, wat we dan uiteindelijk ook gedaan hebben op de markt. Ik ben om 10 uur 's morgens thuisgekomen en pas om 17 uur wakker geworden. Ik heb die nacht trouwens mijn eerste euro's afgehaald. De max."

Wat mag er onder de kerstboom liggen?

"Strips! Ik wil heel graag mijn stripcollectie van Asterix aanvullen. Vorig jaar is dat gelukt met de Kuifjes en wat de Thorgals betreft zit ik op schema."

Wat zijn de verwachtingen in 2017?

"Op wereldvlak beterschap en op persoonlijk vlak... ook. (lacht) Ik werk nu mee aan De Dag (de nieuwe reeks van Gilles Coulier, red.), de film Cargo verschijnt ook en we zijn ook bezig met de voorstelling Zingarate van Compagnie Cecilia. Dat is Italiaans voor: het is allemaal naar de kloten (het betekent zigeuner, red.). Dat stuk speel ik met Tom Vermeir en Robrecht Vanden Thoren."