Sam Van De Caveye uit Oostkamp aast vanavond op een plaatsje in 'The Band'

Sam Van De Caveye (26) uit Oostkamp waagt straks zijn kans in het VTM-programma 'The Band'. "Wat er ook gebeurt, ik zal mijn eigen muziekgroep 'Lajos & The Gang' nooit laten vallen", zegt hij.