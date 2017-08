Russische violist wint de internationale wedstrijd MA in Brugge

De tweede prijs ging naar de Koreaanse blokfluitist Yeuntae Jung. De jury reikte een derde prijs uit aan de Koreaanse blokfluitist HyeonHo Jeon.

De winnaar van de eerste prijs krijgt naast een geldprijs ook de kans om recitals te spelen in huizen als MAfestival Brugge, Museum Vleeshuis Antwerpen, Bozar Music Brussel, Monteverdi Festival Cremona, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Journées de Musiques Anciennes Vanves, en Mars en Baroque Marseille.

Sinds 2013 beloont een onafhankelijke jury van Outhere Music een van de finalisten met een professionele opname. Evgenii Sviridov sleepte ook deze prijs in de wacht, net als de publieksprijs. Het EUBO Developmet Trust reikte een geldprijs uit aan de meest beloftevolle Europese kandidate: de Duitse blokfluitiste Friederike Vollert.

Gerenommeerde wedstrijd

Het repertoire van de Internationale Wedstrijd Musica Antiqua 2017 voor melodie-instrumenten moet kandidaten uitdagen om hun muzikale vindingrijkheid, gedegen techniek en stijlbeheersing te demonstreren. Georg Philipp Telemann, die in 2017 250 jaar geleden overleed, had een centrale rol in het programma. De finalisten moesten ook aan de slag met fragmenten uit Une Nuit à Monte-Carlo, een compositie van de Belgische componist Karel Goeyvaerts (1923 - 1993).

De Internationale Wedstrijden Musica Antiqua behoren tot de belangrijkste wedstrijden oude muziek wereldwijd. De wedstrijd richt zich tot jonge, hooggekwalificeerde uitvoerders uit binnen- en buitenland, gespecialiseerd in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. 120 deelnemers meldden zich aan voor deze editie. 100 van hen stelden zich uiteindelijk voor tijdens de preselecties. Tot de halve finale werden 15 kandidaten toegelaten, 5 van hen mochten deelnemen aan de finale. Zij werden beoordeeld door een internationale jury van gereputeerde pedagogen en uitvoerders: Johan Huys - BE, Jan De Winne - BE, Xenia Löffler - DE, Dorothee Oberlinger - DE, Enrico Onofri - IT, Marco Testori - IT en Mieneke van der Velden - NL.